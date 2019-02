Acidente aconteceu em Santa Marinha do Zêzere, Baião.

Por Aureliana Gomes | 18:14

Um homem morreu, esta quarta-feira à tarde, num acidente de trator, na rua das Compras, em Gestaçô, Santa Marinha do Zêzere, Baião.



O homem estaria a trabalhar nuns terrenos agrícolas quando o veículo capotou, tendo a vítima ficado por baixo do trator.



A vítima teve de ser desencarcerada. Foram feitas as manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local.

O alerta foi dado às 16h00. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere, uma equipa do INEM e a GNR.