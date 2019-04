Prostituição nas ruas de Lisboa continua a ser uma realidade à vista de todos

O programa 'Investigação CM' da CMTV percorreu as ruas da capital e foi perceber que esquemas se escondem atrás do negócio.

21:18

A prostituição nas ruas de Lisboa continua a ser uma realidade. Ainda que em certas zonas o trabalho sexual tenha praticamente desaparecido, a prostituição está à vista de todos nos principais pontos da capital portuguesa.



No programa 'Investigação CM' da CMTV mostramos-lhe de que forma estas mulheres trabalham e os principais pontos onde se situam. No Instituto Superior Técnico, por exemplo, as ruas junto à universidade continuam a ser usadas `como paragem para quem faz este tipo de trabalho.



Os preços começam nos 20 euros, dentro do carro, e aumentam se for numa pensão da zona. Mudando de zona, os bairros onde se encontram vários hotéis de luxo, perto do Parque Eduardo VI, também há grupos de mulheres que se dedicam à prostituição.



O novo paradigma da prostituição é também o que se passa dentro de quatro paredes. Há cada vez mais apartamentos onde só entra quem tem contacto telefónico.