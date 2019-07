Ex-diretor do Museu da Presidência vai ser julgado

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu esta quarta-feira levar a julgamento o ex-diretor do Museu da Presidência Diogo Gaspar, acusado de tráfico de influências, falsificação, peculato e abuso de poder.A decisão foi da juíza de instrução Maria Antónia Andrade que confirmou a acusação do Ministério Público para os quatro arguidos do processo 'Operação Cavaleiro': Diogo Gaspar, José Dias, Paulo Duarte e Vítor Santos.Em junho de 2016, o então diretor do Museu da Presidência foi detido por suspeitas de tráfico de influência, falsificação de documento, peculato, peculato de uso, participação económica em negócio e abuso de poder.O Ministério Público diz ter provas de que Diogo Gaspar usou indevidamente "recursos do Estado para fins particulares" e que se apropriou de bens imóveis públicos tendo prejudicado os interesses patrimoniais públicos.A investigação da 'Operação Cavaleiro' teve início em abril de 2015.