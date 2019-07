Mais de 100 bombeiros combatem incêndio em Viseu

Dois meios aéreos e 148 operacionais combatem às 20h30 deste domingo um incêndio em Penedono, no distrito de Viseu, revela a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.O incêndio teve início às 17h49, na freguesia de Beselga.Além dos dois meios aéreos e dos 148 operacionais, estão envolvidas no combate 40 viaturas.Contactado pela agência Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu disse que há populações nas proximidades do fogo, mas que estas não estão em perigo."O combate continua, com vários meios envolvidos", explicou.