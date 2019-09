Um homem foi esta sexta-feira encontrado morto no rio Mondego, nas imediações do Açude-Ponte, em Coimbra, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).De acordo com a fonte, o alerta foi dado por um popular, com um telefonema para o 112, às 09h33.A vítima foi encontrada a boiar e o óbito foi declarado no local.Nas operações, estiveram envolvidos bombeiros sapadores e voluntários, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).