Homem morre atropelado na SCUT de São Miguel nos Açores

Um homem de 61 anos foi este sábado atropelado na SCUT (via sem custos para o utilizador) de São Miguel, nos Açores, acabando por morrer no local, adiantou o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários do Nordeste, André Ávila."Nós estivemos a avaliar os parâmetros vitais, solicitámos a comparência da viatura SIV [Suporte Imediato de Vida], que depois verificou que não havia sinais vitais", revelou André Ávila, em declarações à Lusa.O segundo comandante disse que os Bombeiros Voluntários do Nordeste foram chamados ao local, "na via SCUT, junto ao nó da Algarvia", para prestar socorro a um atropelamento, às 18h51 (hora local, mais uma em Lisboa), tendo sido enviadas "duas ambulâncias com cinco elementos". As causas do acidente estão a ser investigadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP).