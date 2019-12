Dois feridos graves em colisão entre dois carros na EN251 em Mora

Um colisão entre dois veículos ligeiros provocou esta terça-feira dois feridos graves na Estrada Nacional (EN) 251, em Pavia, no concelho de Mora (Évora), disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta para o acidente foi dado pelas 17h16, tendo sido acionado um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para transportar os feridos graves.A mesma fonte acrescentou ainda que o trânsito esteve cortado nos dois sentidos naquela zona da Estrada Nacional 251.No local estão 37 operacionais, pertencentes ao INEM, GNR e Bombeiros Voluntários de Mora, auxiliados por 15 veículos.