Colisão mata mulher e fere jovem de 20 anos em Alcácer do Sal

Uma mulher de 50 anos morreu e um jovem de 20 anos sofreu esta segunda-feira ferimentos ligeiros devido a uma colisão entre duas viaturas, na Estrada Nacional 253, perto de Comporta, concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), revelaram as autoridades.Contactado pela agência Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse que o alerta para o acidente, envolvendo "um pesado de mercadorias e duas viaturas ligeiras", foi transmitido aos bombeiros às 12h47.O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), igualmente contactado pela Lusa, explicou que a colisão provocou uma vítima mortal, "uma senhora de 50 anos", que inicialmente foi considerada ferido grave, e um ferido leve, "um jovem de 20 anos"."As equipas do INEM tentaram manobras de reanimação, várias vezes, mas sem sucesso. A senhora acabou por falecer e foi verificado o óbito no local", adiantou a fonte do INEM.Em declarações à Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou que as duas vítimas "eram os condutores dos dois veículos envolvidos no acidente"."O ferido ligeiro foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejo", no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), numa ambulância, disse o INEM, tendo a fonte da GNR acrescentado que o corpo da vítima mortal foi transportado para os serviços de medicina legal da mesma unidade hospitalar.A colisão fez ainda com que "uma terceira viatura automóvel embatesse" na traseira de um dos veículos acidentados, "mas sem grandes danos e o condutor não teve necessidade de ser assistido", frisou a GNR.O INEM confirmou que essa terceira vítima "recusou assistência" no local.O trânsito nesse troço da Estrada Nacional 253 onde aconteceu o sinistro esteve cortado, para permitir as operações de socorro e assistência, mas a circulação já foi, entretanto, normalizada."Ainda estão a decorrer trabalhos de limpeza da via, mas a circulação já foi aberta", disse a fonte da GNR, indicando que as causas do sinistro vão ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação de Setúbal da Guarda.Para o local foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por oito veículos automóveis e por um helicóptero, entre meios dos bombeiros, INEM e GNR, revelou o CDOS de Setúbal.O INEM disse que a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano e o helicóptero estacionado em Évora acionados para o sinistro "acabaram por não realizar qualquer transporte", mas "deram assistência no local e suporte avançado de vida".