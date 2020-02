Moradora e porteira assistidas devido a incêndio em Lisboa

Duas mulheres, de 70 e 49 anos, tiveram de ser retiradas de um nono andar de um prédio na avenida Gago Coutinho, em Lisboa, e assistidas, na sequência de um incêndio que deflagrou na manhã deste sábado. O resto do edifício também teve de ser evacuado devido ao fumo que se espalhou no prédio.



O CM sabe que as vítimas se tratam de uma das moradoras do prédio e da porteira do mesmo.

De acordo com os Sapadores de Lisboa, o alerta foi dado pouco antes das 8h00 e obrigou à mobilização de 29 operacionais, apoiados por nove viaturas.

Apesar das dificuldades de combater o incêndio, num nono andar, as chamas foram extintas rapidamente e meia hora depois do alerta o fogo tinha sido dado como extinto.