Prédio devoluto em chamas obriga à evacuação de edifícios contíguos em Campolide

Um incêndio deflagrou este domingo num prédio devoluto na Rua Marquês de Fronteira, em Campolide.De acordo com os Bombeiros Sapadores de Lisboa, o alerta foi dado às 16h24.Fonte oficial dos bombeiros disse aoque as chamas obrigaram à evacuação dos prédios contíguos "por uma questão de precaução".Até ao momento não há registo de feridos. O fogo foi dado com extinto cerca das 17h10.Foram mobilizadas para o local 32 operacionais, apoiados por nove viaturas, assim como elementos da PSP.Em atualização