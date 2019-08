Hospital de Santa Cruz evacuado devido a incêndio que fez dois feridos

Um incêndio deflagrado esta quarta-feira de manhã no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, obrigou a retirar, de dois pisos, cerca de 100 pessoas. Duas foram obrigadas a receber assistência por inalação de fumos.Ao que oapurou, o fogo começou pelas 11h00 numa unidade UPS (equipamento que serve para garantir o funcionamento da parte informática do hospital) instalada nas garagens. Rapidamente, toda a parte subterrânea do Hospital de Santa Cruz, e o primeiro piso, onde funcionam as consultas externas, ficaram repletos de fumo.Reinaldo Muralha, comandante dos Bombeiros de Carnaxide, disse aoque, de imediato, "foram mobilizados para o local 12 operacionais e quatro viaturas" desta corporação, bem como a tripulação da VMER do Hospital de São Francisco Xavier e elementos da PSP.O combate às chamas iniciou-se de imediato e durou cerca de meia hora. Os danos cingiram-se à unidade UPS, no entanto, segundo acrescentou Reinaldo Muralha, "o fogo deu origem a uma espessa nuvem de fumo que se espalhou por dois pisos, levando à retirada de cerca de uma centena de pessoas, por precaução".Um funcionário e um vigilante do hospital ficaram, mesmo assim, feridos devido à inalação de fumos. Precisaram ambos de receber tratamento no Hospital de São Francisco Xavi-er, em Lisboa.Só após uma vistoria é que foi permitido o regresso das pessoas ao hospital.