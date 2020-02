Rixa em discoteca acaba à facada

Uma noite de festa na discoteca Hacienda Klub, na Amora, no Seixal, acabou, ontem de madrugada, com uma violenta rixa entre dois grupos rivais. Um jovem de 19 anos foi atingido com duas facadas na zona do ombro. Os agressores fugiram e estão a ser procurados pela polícia.

O alerta foi dado às 05h51. Quando os Bombeiros do Seixal e a PSP chegaram ao estabelecimento de diversão noturna, localizado numa quinta, apenas encontraram a vítima, coberta de sangue. Todos os elementos dos dois grupos da Margem Sul que se envolveram em confrontos fugiram antes da chegada das autoridades.

Agentes da PSP fizeram diligências, mas não conseguiram identificar ou deter suspeitos do ataque ao jovem ou que tenham estado envolvidos nos desacatos. A faca utilizada para golpear a vítima também não foi encontrada no local do crime. O jovem, em estado grave, foi assistido e transportado pelos operacionais dos Bombeiros do Seixal para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. Não corre risco de vida.

A PSP tenta agora reunir indícios que permitam localizar os suspeitos, através de câmaras de videovigilância e testemunhas. A discoteca já foi palco de vários casos de violência na noite.