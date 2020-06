Homem abusa da enteada de 9 anos em casa

O Ministério Público acusou um homem que, durante o ano 2018, abusou sexualmente da enteada, repetidas vezes, quer durante o período em que viveu com a vítima em Tenerife, quer durante umas férias, em Vila do Conde. O pedófilo foi surpreendido por familiares a atacar a menor, na altura com 9 anos.



Diz a acusação que o arguido aproveitava o facto de estar desempregado e passar longos períodos do dia sozinho com a filha da companheira em casa para sujeitar a menor a diversos contactos sexuais. A maioria dos crimes foi cometida durante o período de tempo em que o agregado familiar residia na ilha espanhola, mas foi em Portugal que foi surpreendido a atacar sexualmente a vítima. Está acusado de abuso sexual de crianças agravado.

