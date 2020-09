Oito salas de teatro dão receita de bilheteira no dia 18 à família de Bruno Candé

O ator Bruno Candé, que morreu baleado em julho passado, vai ser recordado no dia 18 por oito salas e companhias de teatro, com a receita dos espetáculos desse dia a reverter na íntegra para a família.De acordo com o Teatro Nacional D. Maria II, Bruno Candé faria 40 anos a 18 de setembro, e como forma de assinalar a data, as receitas de bilheteira dos espetáculos em cena em oito espaços culturais de Lisboa e do Porto serão canalizadas para a família do ator, através da associação SOS Racismo.Além do teatro nacional, à homenagem ao ator juntam-se ainda os teatros municipais São Luiz, Maria Matos e Teatro do Bairro Alto, o Teatro Maria Vitória, o Teatro Municipal do Porto e o Teatro da Politécnica, em Lisboa, onde está a companhia Artistas Unidos, além do espaço CAL - Primeiros Sintomas.Bruno Candé Marques morreu em julho, aos 39 anos, após ter sido baleado, várias vezes, em plena Avenida de Moscavide, concelho de Loures.O suspeito do homicídio, de 76 anos, foi detido no local e aguarda julgamento em prisão preventiva.O ator Bruno Candé nasceu em Lisboa, em 1980. Iniciou o seu percurso no grupo de teatro da Casa Pia, ainda na adolescência, tendo posteriormente frequentado o curso de formação teatral do Chapitô, onde chegou em 1995 e participou em vários espetáculos, sob direção do encenador Bruno Schiappa.Trabalhava desde 2011 com a Casa Conveniente, de Mónica Calle, onde participou em "A Missão - Recordações de uma Revolução", de Heiner Müller, distinguido com o prémio de Melhor Espetáculo do Ano, em 2012, pela Sociedade Portuguesa de Autores.Fez parte do elenco de produções como "Macbeth", "O Livro de Job", "Rifar o Meu Coração", "A Sagração da Primavera", "Noites Brancas", dirigidas por Mónica Calle, "Drive In", de Mónica Garnel, e "Atlas" de João Borralho e Ana Galante. Entrou no filme "Ivone Kane", de Margarida Cardoso.Esteve também no elenco de telenovelas como "Única Mulher", da TVI. O ator preparava o novo projeto da Casa Conveniente, "O Escuro Que Te Ilumina", espetáculo que tem por base a história da sua vida e a sua recuperação, após um acidente sofrido em 2017. Segundo a companhia, o projeto será posto em cena, "com uma nova força", em 2021.