Um homem morreu, esta manhã, colhido por um comboio, em Barrimau, freguesia de Calendário, no concelho de Famalicão. O alerta foi dado às 7h50.



No local estão os Bombeiros de Famalicão, o INEM, com duas viaturas, e a Polícia de Segurança Pública.





As causas do atropelamento estão ainda por apurar.