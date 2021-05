Homem infetado com doenças sexualmente transmissíveis viola companheira em Gondomar

Um homem, de 55 anos e com doenças sexualmente transmissíveis, foi detido pela GNR após agredir e ameaçar de morte a companheira, de 46, em Gondomar, tendo-a obrigado a relações sexuais. Ficou em prisão preventiva.

Segundo a GNR, o agressor, habitual consumidor de bebidas alcoólicas e com antecedentes criminais por violência doméstica, omitiu à vítima que padecia de doenças sexualmente transmissíveis, "obrigando-a a manter relações sexuais contra a sua vontade".





Num dos últimos episódios de violência, o homem "terá tido um ataque de fúria" e destruiu vários objetos da residência.

O suspeito foi detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto, por violência doméstica, propagação de doença, violação e incitamento ao suicídio.



Presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, recolheu em prisão preventiva.