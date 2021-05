Três feridos, é o resultado de uma colisão entre dois carros, na rua dos Terços, em Valadares, Vila Nova de Gaia, este domingo à tarde.



O alerta foi dado cerca das 15h15 e para o local deslocaram-se os Bombeiros de Valadares e os Sapadores de Gaia.





As vítimas foram socorridas no local e encaminhadas com o Hospital Eduardo Santos Silva, com ferimentos considerados ligeiros.