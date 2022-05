As labaredas já consumiam os dois pisos da moradia, entre a Rua da Gandarinha e a Avenida Portas Fronhas (EN206), Vila do Conde, e mobilizaram os vizinhos, que alertaram as autoridades, às 03h35 deste domingo. No combate ao fogo, os bombeiros encontraram João Carlos, de 50 anos, já carbonizado, e Amélia, de 43, em paragem cardiorrespiratória.









