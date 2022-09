Um motociclista ficou ferido, na manhã deste domingo, na sequência de um despiste de mota, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado pelas 10h30, para os Bombeiros da Arrifana, na Rua do Cruzeiro, em Espargo.O CM apurou que a vítima foi levada para o Hospital de Santa Maria da Feira.A GNR esteve no local e investiga agora as causas do acidente.