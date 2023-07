Chefes das cadeias pedem escusa de responsabilidade

O Sindicato de Chefias da Guarda Prisional está a enviar aos associados a minuta de uma declaração de escusa de responsabilidade em incidentes que ocorram durante os respetivos turnos de trabalho nas cadeias nacionais. O documento, a que oteve acesso, é endereçado ao diretor-geral dos Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves.O sindicato acusa o Governo de inércia face às cadeias, e de com isso contribuir para que os recursos humanos continuem a decrescer, e com isso o ambiente nas prisões seja explosivo. Assim, e em face do que considera "burnout" (esgotamento) dos associados, a direção do Sindicato de Chefias considera que "não se podem responsabilizar os chefes pelas coisas que corram mal durante o trabalho".