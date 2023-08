Estafeta circula de trotineta na A28 em Matosinhos

Um estafeta foi filmado a circular em plena autoestrada A28, esta segunda-feira, em Matosinhos. A multa pode chegar aos 600 euros.O momento foi registado por um condutor, às 12h54 de segunda-feira. O estafeta, que envergava uma mochila térmica da empresa de entregas Glovo, circulava entre Matosinhos e Leça da Palmeira pela segunda via da direita. O vídeo foi partilhado nas redes sociais.O Código da Estrada equipara as trotinetas a velocípedes e tem regras claras: "Nas autoestradas e respetivos acessos, quando devidamente sinalizados, é proibido o trânsito de peões, animais, veículos de tração animal, velocípedes, ciclomotores, motociclos e triciclos de cilindrada não superior a 50 cm3, quadriciclos, veículos agrícolas, comboios turísticos, bem como de veículos ou conjuntos de veículos insuscetíveis de atingir em patamar velocidade superior a 60 km/h ou aos quais tenha sido fixada velocidade máxima igual ou inferior àquele valor". Naquele troço da A28 a velocidade máxima permitida é 100 Km/h.A infração às regras de circulação em autoestradas, estabelecidas no artigo 72º do Código da Estrada, são sancionadas com coimas de 120 a 600 euros.