MP abre investigação a atropelamento ferroviário mortal em estação de Coimbra

O Ministério Público (MP) determinou a abertura de um inquérito para investigar o atropelamento ferroviário ocorrido esta quinta-feira na Estação de Coimbra-B que causou a morte a um jovem de 22 anos, foi divulgado.

O MP frisou que o acidente "envolveu um homem de 22 anos que foi colhido por um comboio na linha férrea, vindo a falecer nessa sequência".

"O inquérito, que visa apurar as circunstâncias em que essa morte ocorreu, designadamente a eventual existência de um crime de homicídio por negligência, é dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra", sublinhou o MP numa nota publicada no 'site' da Procuradoria da República da Comarca de Coimbra.

O alerta para o acidente foi dado pelas 19:28 desta quinta-feira, para um atropelamento ferroviário na Estação de Coimbra-B que provocou um morto, tinha adiantado à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.

Heitor Santos, chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, referiu esta quinta-feira, em declarações aos meios de comunicação no local, que a vítima era um jovem de 23 anos, de nacionalidade guineense.

A mesma fonte disse que o jovem foi colhido por um comboio de mercadorias que seguia no sentido sul-norte.

A Linha do Norte foi desviada mas não chegou a estar cortada, acrescentou.

No local estiveram elementos dos Sapadores de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Coimbra, INEM e PSP, num total de 24 operacionais, apoiados por nove viaturas.