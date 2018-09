Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

24 médicos contratados para centros de saúde no Algarve

89% das vagas preenchidas resulta na taxa de ocupação mais elevada de sempre.

Por Rafael Duarte | 10:54

Para combater a falta crónica de médicos no Algarve, foram contratados 24 novos profissionais de saúde num concurso público lançado para especialistas em Medicina Geral e Familiar.



Os clínicos, vindos de várias zonas do País e também do estrangeiro, irão iniciar funções já a partir deste mês de setembro, nas respetivas unidades de saúde.



Segundo a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve foi colocado um médico na Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, um no Agrupamento de Centros de Saúde do Sotavento (Tavira), nove no Agrupamento de Centros de Saúde do Barlavento (Lagoa, Portimão, Silves e Vila do Bispo) e treze no Agrupamento de Centros de Saúde Central (Albufeira, Faro, Loulé e São Brás de Alportel).



Apenas ficaram por ocupar as vagas de Alcoutim, Faro e outra na Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.



Segundo a ARS, 89% das vagas foram preenchidas, o que resulta na taxa de ocupação mais elevada de sempre. Em declarações ao CM, o presidente do organismo público, Paulo Morgado, não se mostrou surpreendido com o resultado do concurso, porque garante que "tinha alguns indicadores informais" na sequência de "contactos com médicos que tinham telefonado a pedir informações sobre os locais onde poderiam vir a trabalhar", levando o responsável da ARS a antever que "muitas pessoas estavam interessadas no Algarve".



Com a colocação dos 24 médicos, a ARS destaca que cerca de 90% da população da região tem médico de família atribuído, o que significa que a taxa de utentes com médico de família tem aumentado significativamente nos últimos anos.