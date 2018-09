Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

25 armas em festa trágica que matou irmã de Djaló

GNR apreendeu facas e muita droga na Moita, antes de Açucena morrer atropelada.

Por Magali Pinto | 01:30

Açucena Patrícia estava no lugar errado à hora errada. Na madrugada de sábado, já passava das 02h00, a irmã do futebolista Yannick Djaló foi colhida por um carro conduzido por Abel Fragoso, de 21 anos, que queria vingar-se de um grupo rival.



A detenção de Abel foi uma das 22 efetuadas pela GNR nas Festas da Moita - dezasseis pessoas foram apanhadas com droga. Foram ainda apreendidas 25 facas e várias doses de haxixe e cocaína.



A GNR refere que a maioria das armas brancas foram recuperadas durante a abordagem a grupos de jovens suspeitos, evitando assim a sua entrada para o recinto de festas. O



único dos detidos a ficar em prisão preventiva foi Abel Fragoso. Avançou, primeiro, contra cinco militares da GNR e depois contra um grupo de seis amigos que confundiu como sendo seus rivais, com quem se tinha envolvido em confrontos pouco tempo antes. A irmã de Yannick Djaló, de apenas 17 anos, foi atropelada e acabou por morrer já no hospital. O futebolista, atualmente a jogar na Tailândia, estava esta segunda-feira a caminho de Portugal para o funeral da irmã.



"Voltar para Portugal sempre foi motivo de alegria para mim, rever os amigos, a família, as pessoas que amo. Hoje [segunda-feira] retorno com os olhos molhados e com o coração pesado. É a viagem mais difícil da minha vida. A viagem que não gostaria nunca de estar a fazer", escreveu Yannick Djaló no Instagram.



O irmão do homicida também usou as redes sociais para pedir desculpas em nome da família. E defende Abel. "O meu irmão não é nenhum assassino, não é nenhum drogado. Não o conhecem e podem ter a certeza que ele está mais triste e perturbado que muitos de vocês (agitadores das redes sociais)".



PORMENORES

Tentativa de fuga

Mesmo depois de ter colhido o grupo onde estava a irmã de Yannick Djaló, Abel Fragoso ainda engatou a marcha-atrás para poder escapar. Acabou por ser travado pelos militares da GNR que estavam no local.



Prisão preventiva

Abel Fragoso foi ouvido no tribunal do Barreiro durante pouco mais de duas horas. Está indiciado por doze crimes - onze deles homicídios (um consumado e dez tentados). Foi decretada prisão preventiva.



Trabalhava há sete meses

Abel Fragoso trabalhava desde fevereiro como técnico de ar condicionado. Tinha carta há apenas três meses. Utilizou o carro dos pais para atacar.



Testes de álcool e droga

Abel fez testes de despistagem de consumo de álcool e droga. Os resultados serão agora fundamentais para a investigação levada a cabo pela GNR.