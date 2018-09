Funeral de irmã de Djaló realiza-se quinta-feira na Moita

Familiares de Açucena Patrícia comunicaram a data no Facebook.

O funeral de Açucena Patrícia, irmã de Djaló que morreu vítima de atropelamento na madrugada do passado sábado nas Festas da Moita, vai realizar-se na quinta-feira a partir das 11 horas. A informação foi revelada por uma familiar na rede social Facebook.



Já o velório vai ter lugar na quarta-feira, a partir das 18 horas.



"Caros familiares e amigos. Como já sabemos da morte da nossa querida Açucena Patrícia de 17 anos que faleceu no passado dia 15 de Setembro de 2018 em Moita/Setúbal. O velório terá lugar na igreja da Moita na Quarta Feira dia 19 de Setembro a partir das 18:00 horas e a seguir ao funeral na Quinta Feira dia 20 de Setembro as 11 da manhã no cemitério da Moita Arroteias", escreveu a prima Nícia Solange.



Abel Fragoso tem 21 anos e é o responsável pela morte de Açucena Patrícia, de apenas 17. O homicida é ainda responsável por vários ferimentos em mais cinco amigos da rapariga, todos atropelados, no sábado de madrugada, numa rua cortada ao trânsito, nas Festas da Moita.



Residente na Cidade Sol, Barreiro, o rapper (com vários vídeos gravados e publicados no Youtube), está em prisão preventiva na cadeia do Montijo.



Está indiciado pela prática de 12 crimes - entre os quais estão 11 de homicídio qualificado; um consumado e dez tentados. A par dos jovens, avançou ainda contra cinco militares da GNR.