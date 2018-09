Irmão de Djaló que assistiu a acidente despede-se de Açucena

"Até um dia minha princesa", escreveu João Ronaldo.

Açucena Patrícia e os amigos deslocaram-se, na sexta-feira à noite, às festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, na Moita. A boa disposição da jovem de 17 anos, irmã do ex-futebolista do Sporting e Benfica, Yannick Djaló, ficou patente nos vídeos deixados nas redes sociais.



No entanto, os bons momentos viriam a culminar em tragédia. Já no sábado, pelas 02h30, Açucena e os amigos foram atropelados por um jovem de ascendência africana, de 21 anos, que entrou a conduzir a alta velocidade numa rua cortada ao trânsito, à procura de atingir quem o tinha agredido numa rixa, momentos antes, envolvendo membros de gangs rivais.



A irmã de Yannick Djaló e os cinco amigos foram colhidos violentamente, quando já estariam a regressar a casa.

O irmão de Yannick Djaló que assistiu ao acidente que tirou a vida a Açucena Patrícia, irmã de ambos, quebrou o silêncio. João Ronaldo publicou uma instastory onde se despede da jovem de apenas 17 anos."Até um dia minha princesa", escreveu João Ronaldo, numa imagem a fundo preto.