Conheça Açu, a jovem atleta e irmã de Djaló que morreu atropelada nas festas da Moita

Açucena, de 17 anos, estava a caminho de casa com um grupo de amigos quando foi abalroada por um carro.

16:01

"Vais ser sempre a minha menina"

Yannick Djaló



Açucena Patrícia, irmã de Yannick Djaló, morreu atropelada na madrugada deste sábado nas festas da Moita. A jovem promessa do atletismo era conhecida como uma menina determinada e bem disposta. Uma amiga e colega de treinos descreve Açu - alcunha entre os amigos - como uma menina com um "riso contagiante" e cheia de "força".Aos 17 anos, a irmã mais nova do jogador conseguiu conquistar o coração de amigos e professores que nas redes sociais deixam mensagens de carinho e saudade pela menina "forte e determinada" que corria pelo Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho da Baixa da Banheira.A jovem atleta fez todo o seu percurso na Moita: estudou, fez amizades e criou laços com aqueles que se cruzaram no seu caminho. A menina "querida e doce", como uma professora a trata numa mensagem de despedida, não tinha problemas em demonstrar o agradecimento àqueles que a ajudaram a crescer. A docente recorda que deu aulas à menina quando esta estudava na escola primária do Chão Duro.Depois de completar o ensino primário, Açu seguiu estudos na Escola Básica D.Pedro II, também na Moita.Açucena chorou a morte da mãe quando tinha apenas 15 anos. Junto dos dois irmãos, Yannick e João Ronaldo, a atleta tentou ultrapassar a triste perda. Agora, com 17 anos, e dois anos depois da morte de Mariete dos Santos, perde a vida numa noite trágica.No dia 1 de agosto de 2018 Djaló escreveu uma dedicatória para a irmã no Instagram. Publicando uma foto da jovem, o jogador faz referência a Açu como a "irmãzinha que mais parecia uma filha".A mensagem publicada foi este sábado inundada de comentários a lamentar a morte da atleta.