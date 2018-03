Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

3767 PSP vão ter aumento em abril

Governo promete a sindicato descongelamento de escalões.

Por Miguel Curado | 09:04

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, prometeu ontem à Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP), o maior sindicato desta força de segurança, que 3767 elementos (na maioria agentes e subcomissários) irão ter os respetivos escalões salariais atualizados em abril, com os salários aumentados.



O governante recebeu a ASPP, com o problema do congelamento dos escalões salariais em cima da mesa. Recorde-se que este foi o principal motivo do protesto conjunto entre forças de segurança e militares, realizado a 20 de fevereiro.



Os dirigentes das associações e sindicatos exigiram o desbloqueamento dos escalões salariais, inalteráveis, nalguns casos, há décadas. Segundo o presidente da ASPP, Paulo Rodrigues, o ministro Eduardo Cabrita "mostrou-se disponível a negociar". "Recebemos a garantia de que estes 3767 polícias terão as carreiras descongeladas, já com reflexo no salário de abril, e com retroativos desde janeiro", explicou o dirigente sindical.



Quanto aos outros efetivos cujas carreiras salariais estão por atualizar, Eduardo Cabrita mostrou "disponibilidade para regularizar a situação", acrescentou Paulo Rodrigues, que mantém a reivindicação do pagamento de retroativos.

O ministro da Administração Interna prometeu ainda abrir concursos para a promoção de 2299 elementos da PSP. As subidas de escalão vão abranger as três categorias hierárquicas da Polícia de Segurança Pública (agentes, chefes e oficiais), sendo a maior fatia para o posto de agente principal (1500).



O ministro Eduardo Cabrita promete ainda abrir o processo para o pagamento do subsídio de risco na PSP.



772 queixas contra polícias o ano passado

A Inspeção-Geral da Administração Interna recebeu 772 queixas contra a atuação das forças de segurança em 2017, o valor mais alto dos últimos quatro anos. Segundo os dados fornecidos à Lusa, em seis anos a IGAI recebeu um total de 4 577 queixas.



Durante o ano passado foram abertos 16 processos disciplinares (mais seis do que em 2016) e 22 inquéritos (mais dois).Nos últimos seis anos foram instaurados 11 processos disciplinares a elementos da PSP e GNR por terem matado civis com armas de fogo.



No ano passado houve dois destes processos na PSP.