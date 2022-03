44 infrações por campismo ilegal no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

A GNR, através do Destacamento Territorial de Portimão, detetou 44 infrações durante uma ação de fiscalização desenvolvida no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, no concelho de Vila do Bispo. Cinco das irregularidades dizem respeito a campismo e caravanismo selvagem por infração ao Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e 39 por proibição de aparcamento e pernoita fora de local autorizado ao abrigo do Código da Estrada.









A GNR alerta que o campismo e o caravanismo selvagem “é um problema identificado que constitui um fator de destruição de habitats, alguns deles protegidos, além de representar uma ocupação excessiva de espaços públicos, zonas costeiras e áreas classificadas por autocaravanas e similares, com consequências negativas na paisagem, no ambiente, no ordenamento do território e na saúde pública”.