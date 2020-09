Seis feridos em acidente com viatura de equipa de combate a fogos

Uma viatura com seis operacionais da Afocelca, estrutura que apoia o combate aos incêndios florestais, foi alvo de um acidente que provocou ferimentos ligeiros nos ocupantes, ao princípio da tarde desta quinta-feira, na EN366, no Cercal, concelho do Cadaval.

No local, entre o cruzamento da Sobrena e a localidade do Cercal, encontram-se os bombeiros do Cadaval e Alcoentre, para além de uma equipa médica, que avalia o estado dos feridos.





O veículo ficou capotado fora da estrada.A circulação de trânsito está a ser orientada pela GNR.