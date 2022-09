60 moradores retirados de prédio após incêndio em café em Matosinhos

Um prédio, com cerca de 60 moradores, em Matosinhos, no Porto, foi evacuado como medida de precaução, por causa de um incêndio num café, localizado no rés-do-chão. Não houve registo de feridos.O alerta foi dado, cerca das 05h00, para os bombeiros de Leça do Balio e de S. Mamede de Infesta, para um incêndio em estabelecimentos de restauração, na rua Augusto Dinis, na Senhora da Hora. A PSP foi chamada ao local para apoiar as operações de combate às chamas e de evacuação do prédio.Ao que tudo indica, as chamas tiveram origem num curto circuito numa fritadeira elétrica. O fogo destruiu, parcialmente, a cozinha e as casas de banho, para além do sistema de extração de fumos.