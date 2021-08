Em atualização

Um incêndio está a consumir um prédio no bairro Norton de Matos, em Coimbra.Segundo apurou o CM as chamas deflagraram pelas 11h20 deste sábado, na chaminé do edifício, sendo visível uma espessa coluna de fumo negro a elevar-se acima do prédio consumido pelo fogo.No local estão pelo menos 16 operacionais dos Bombeiros de Coimbra, apoiados por 5 viaturas.