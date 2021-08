Mais de 40 bombeiros combatem fogo em armazém de material de piscinas em Évora. Veja as imagens

Um incêndio que deflagrou ao início da tarde desta quarta-feira num armazém de material de piscinas, no parque industrial de Évora mobiliza mais de 40 bombeiros, apoiados por 13 viaturas.



Uma densa coluna de fumo era visível a vários quilómetros de distância. No interior do armazem, apurou o CM, há vários materiais inflamáveis e tóxicos, como tintas, coberturas e plásticos.





O alerta foi dado pelas 13h29. A grande preocupação dos bombeiros é evitar que o fogo se propague ao armazém contíguo, que guarda garrafas de oxigénio, material que poderá agravar seriamente a força das chamas. As garrafas de oxigénio estão já a ser retiradas do interior do espaço.Segundo relataram testemunhas, não haveria ninguém no interior do armazém quando o fogo deflagrou.