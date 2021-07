Incêndio em lixeira na Azambuja mobiliza 45 bombeiros

Um incêndio que deflagrou no interior do aterro da Triaza, na Azambuja, está a mobilizar 45 operacionais dos bombeiros e 12 viaturas. O alerta foi dado pelas 14h15 e rapidamente foram enviados meios para o local, que conseguiram controlar uma projeção para uma zona agrícola, já fora do perímetro da lixeira.



De acordo com o comandante dos bombeiros da Azambuja, "neste momento as chamas estão confinadas às instalações" da empresa de tratamento de resíduos e "não há habitações em perigo. Moradores na zona manifestaram-se preocupados com o "fumo denso e tóxico" resultante do incêndio, com a coluna de fumo a ser visível a vários quilómetros de distância.

No sábado um incêndio deflagrou num aterro semelhante em Trajouce, Cascais. Devido à matéria atingida pelas chamas, esta terça-feira ainda estavam mobilizados perto de 20 bombeiros na operação de controlo do fogo e rescaldo.