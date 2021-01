Fogo consome salas de aula em escola de Algueirão-Mem Martins

Um incêndio em salas de aulas da Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva, em Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra, foi ao início da noite desta segunda-feira combatido pelos bombeiros, que já procedem a ações de rescaldo.

O alerta foi dado às 17h54. Pelo menos duas salas de aulas foram tomadas pelo fogo. Uma delas seria um laboratório de Química.

As chamas foram combatidas por 30 operacionais de dez viaturas das corporações de bombeiros de Algueirão-Mem Martins e de Sintra. No local está ainda a PSP e a Proteção Civil Municipal de Sintra.

As chamas estão extintas e os bombeiros procedem a ações de ventilação do espaço. Não se registaram vítimas, apenas danos materiais.



