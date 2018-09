José Augusto Silva obteve informações da base de dados da Segurança Social relativas a pessoas com ligações à arbitragem.

17:51

Utilizando as credenciais de uma funcionária do tribunal de Fafe, o arguido José Augusto Silva obteve informações da base de dados da Segurança Social relativas a pessoas com ligações à arbitragem, avança a SÁBADO que divulga a lista dos ex-árbitros espiados no caso e-Toupeira.



"Para melhor esconder a origem das pesquisas, no dia 5 de Dezembro de 2017, pelas 10.22 horas, o arguido José Silva acedeu ao sistema CITIUS com as credenciais da funcionária do tribunal de Fafe, Maria Cristina Castro, e entrou no processo com o nº44/15.8T9FAF que ali corria termos e efectuou pesquisas", afirma a acusação.