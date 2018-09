Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica já foi notificado. SAD está acusada de dois crimes e Paulo Gonçalves de 79

Segundo apurou o Correio da Manhã, a SAD está acusada de dois crimes, enquanto Paulo Gonçalves foi acusado de um total de 79 crimes.



Foi também pedida a interdição do clube participar em competições desportivas num período entre seis meses e três anos.



Paulo Gonçalves aparece como arguido pelos crimes de corrupção ativa e crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem. A acusação que este crime é punido pela lei 50, sobre a corrupção desportiva, onde o Ministério Público pede imediatamente a pena acessória (também punida pelo artigo 4º desta lei), que fará com que Paulo Gonçavles esteja impedido de exercer funções desportivas entre um e cinco anos.



O arguido é também acusado por seis crimes de violação de segredo de justiça, 21 crimes de violação de segredo por funcionário (juntamente com os funcionários judiciais acusados), nove crimes de acesso indevido em conjunto com os funcionários judiciais, dois crimes de acesso indevido e violação do dever do sigílo onde o Ministério Público não conseguiu provar a origem dos processos que tinha em sua posse, nove crimes de violação do dever do sigilio e 28 de falsidade informática também em co-autoria com os funcionários judiciais, isto é, foram estes funcionários que acederam ao sistema Citius.



A Benfica SAD, por sua vez, foi acusada de dois crimes: Corrupção ativa (punida pelo código penal) e crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem (este já relacionado com o crime de corrupção desportiva).



Esta acusação, com cerca de 80 páginas, foi avançada pelo Ministério Público, onde a Benfica SAD pedia estas informações a Paulo Gonçalves, sendo tudo reportado de forma direta a Luís Filipe Vieira, enquanto 'intermediário' neste processo. Nesta acusação pede-se também a pena acessória para a Benfica SAD, que consistiria na interdição em competições desportivas entre seis meses e três anos, assim como de não receber qualquer benefício fiscal durante os períodos de um a cinco anos.