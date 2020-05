“A minha vida acabou para sempre”: Mãe reage à morte do filho que foi encontrado na ria de Aveiro

"Apareceste da pior forma. Como vou viver sem ti? A minha vida acabou para sempre". As palavras foram escritas nas redes sociais por Carla Matos, a mãe de Alcino Roque, cujo o corpo foi encontrado esta terça-feira na ria de Aveiro, junto ao cais dos Pescadores, na Costa Nova. O jovem, de 20 anos, estava desaparecido há uma semana, depois de ter sido arrastado por uma onda quando foi a banhos com os amigos.O corpo estava preso a um cabo de aço de uma draga e foi encontrado às 03h30. O jovem estava a tomar banho, ao final da tarde, quando foi arrastado por uma vaga.Na altura da tragédia, uma amiga e um primo, de 15 e 19 anos, estavam com Alcino Roque. Foram salvos por surfistas que estavam, dentro de água, junto ao local.