Carla Matos, mãe de Alcino Roque, o jovem que desapareceu no mar em Ílhavo há uma semana e cujo corpo foi encontrado hoje, partilhou nas redes sociais uma mensagem para o filho."Meu rico filho já apareces-te da pior forma. Diz-me comoo vou viver sem ti (...) acabou para sempre meu amor", pode ler-se no Facebook.Recorde-se que o alerta sobre o desaparecimento do jovem com cerca de 20 anos, natural da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, foi dado às autoridades às 18h37 de terça-feira, dia 12.

O jovem estaria acompanhado por um primo e uma amiga, que foram resgatados por surfistas.

O corpo apareceu esta terça-feira junto ao cais dos pescadores, na Costa Nova.