Abusa de menina de 11 anos em Coimbra e fica com pena suspensa

Um homem, de 41 anos, foi esta segunda-feira condenado pelo Tribunal de Coimbra a uma pena de dois anos e meio de prisão, suspensa por quatro, por abusar sexualmente de uma menina sua vizinha, mas a presidente do coletivo de juízes deixou-lhe um aviso: "Tem uma grande espada sobre si, encostadinha ao pescoço. Caso não venha a portar-se bem, a qualquer momento pode ir cumprir a pena de prisão."Os factos ocorreram no final de 2018, quando a criança tinha 11 anos. Aproveitando-se da relação de amizade que tinha com os pais da vítima, o suspeito começou por falar com a menina através da varanda. Segundo a acusação, que no essencial foi dada como provada, o arguido enviava, através das redes sociais, mensagens de cariz sexual à vítima e convenceu-a a enviar-lhe fotografias do seu corpo seminu.Quando foi detido pela Polícia Judiciária do Centro tinha milhares de ficheiros de conteúdo pornográfico com imagens de crianças. O arguido foi ainda condenado a pagar quatro mil euros de indemnização à vítima. Fica também inibido de responsabilidades parentais pelo período de seis anos e meio.