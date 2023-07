Um acidente com dois motociclos cortou este sábado o trânsito no acesso da Estrada Nacional 109 à Autoestrada A25, em Esgueira, no sentido Aveiro/Barra, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro.

A colisão rodoviária ocorreu às 17h29 e ambos os condutores das motorizadas ficaram em estado grave, acrescentou a fonte.

Segundo a página da Proteção Civil no local estão 14 operacionais apoiados por seis viaturas.