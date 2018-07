Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com máquina agrícola faz um morto em Montemor-o-Velho

Alerta foi dado às 9h19.

Por Lusa | 12:32

Uma pessoa morreu esta terça-feira em Arazede na sequência de um acidente com uma máquina agrícola, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros voluntários de Montemor-o-Velho.



De acordo com a mesma fonte, o alerta para o acidente naquela freguesia de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, foi dado às 09h19.



Estiveram no local os bombeiros e a GNR de Montemor-o-Velho, a ambulância de suporte imediato de vida de Cantanhede e a viatura médica de emergência e reanimação da Figueira da Foz.