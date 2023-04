Acidente com nove carros condiciona o trânsito no IC17, sentido Algés-Odivelas

Um acidente com nove carros, no sentido Algés-Odivelas, esta quarta-feira, fez um ferido ligeiro, uma mulher, com idade entre os 30 e os 40 anos, que foi transportada para o hospital São Francisco Xavier. O acidente teve origem com cinco carros na faixa direita, um condutor despistou-se e os outros não conseguiram parar. Peças que saltaram dos carros acidentados nessa faixa causaram outro sinistro do lado esquerdo da via.O acidente está a condicionar o trânsito, perto do túnel do Grilo, nos dois sentidos. O alerta foi dado por volta das 7h00. No local estão vários elementos dos bombeiros e PSP.