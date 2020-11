Uma mulher, de 35 anos, ficou esta quarta-feira ferida na sequência de um acidente que envolveu três viaturas ligeiras, na Avenida Eusébio da Silva Ferreira, na Segunda Circular, na zona de Benfica, em Lisboa.A vítima, que ficou com ferimentos ligeiros, foi transportada para o Hospital de Santa Maria.No local esteve uma viatura dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, com seis operacionais, e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, com dois homens.O alerta foi dado às 12h40.