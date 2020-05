Acidente com três carros provoca um morto e um ferido no IC2 em Rio Maior. Trânsito está cortado

Um homem morreu e uma jovem ficou ferida esta segunda-feira num acidente que envolveu três veículos no Itinerário Complementar 2 (IC2), no concelho de Rio Maior, via que está cortada ao trânsito, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta para o acidente, na freguesia de Asseiceira, chegou às autoridades às 19:02, tendo acorrido ao local oito veículos com 17 elementos, dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santarém, GNR e Infraestruturas de Portugal.

O acidente envolveu um pesado de mercadorias de transporte de madeiras e duas viaturas ligeiras.

Fonte do Comando-Geral da GNR adiantou à agência Lusa que a vítima mortal é um homem de 64 anos e o ferido grave uma jovem de 17 anos.

"A via está cortada nos dois sentidos ao quilómetro 66 do IC2", acrescentou a GNR, pelas 21:20.

As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação em Acidentes de Viação da GNR.