Acidente de carro fere quatro pessoas em Paredes

Quatro feridos resultaram de um aparatoso despiste de carro, este domingo à tarde, em Parada de Todeia, Paredes. O alerta foi dado pelas 18h00. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cete, que prestaram socorro às vítimas, com uma delas a ter de ser desencarcerada.



Foram transportadas para o Centro Hospitalar do Vale do Sousa, em Penafiel. As causas do acidente estavam este domingo por apurar e a GNR, que esteve no local, está agora a investigar. A estrada esteve condicionada para limpeza da via e retirada da viatura.

