Um choque em cadeia na A2 terminou com um barco ‘encalhado’ no asfalto. O acidente ocorreu pelas 7h00 desta quarta-feira , no sentido Norte-Sul, entre as saídas de Palmela e Setúbal, e envolveu cinco viaturas. Uma delas transportava uma pequena embarcação num atrelado, que virou, tombando na faixa de rodagem.



Segundo o Comando Sub-Regional da Península de Setúbal, do acidente resultaram apenas ferimentos ligeiros nos ocupantes.