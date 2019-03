Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente em Lisboa deixa motard ferido com gravidade

Moto e carro colidiram na Avenida do Brasil, no centro da capital.

16:26

Um homem que conduzia uma mota ficou ferido com gravidade na tarde desta sexta-feira, ao colidir com uma viatura ligeira no centro de Lisboa.



O acidente aconteceu na Avenida do Brasil, com o alerta a chegar às autoridades pelas 14h53.



O condutor do motociclo foi assistido no local pelo INEM e levado para o Hospital de Santa Maria, onde entrou com ferimentos graves.



Estiveram no local equipas da VMER do INEM e uma moto deste serviço de emergência, a que se juntou uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique