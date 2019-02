Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autarca com casamento marcado morre atropelado em aula de condução

Simão Van Der Quina caiu na A25, em Aveiro.

Por Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 01:30

Simão Van Der Quina, de 35 anos, seguia de mota, durante uma aula de condução, este sábado de manhã, atrás do veículo do instrutor, na A25, sentido Aveiro/Barra, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Terá tombado e foi colhido por um carro. Ficou gravemente ferido e acabou por morrer.



Deixa a namorada grávida e tinha casamento planeado para o próximo ano. Era vogal na Assembleia Municipal de Aveiro pelo PSD.



Os familiares da vítima mortal deslocaram-se ao local do acidente e ficaram em estado de choque, pelo que foi acionada uma equipa de psicólogos do INEM. Simão Van Der Quina tinha uma forte ligação à política.



"Perdemos um excelente homem e um militante que nunca será esquecido. Deixo, em meu nome e das comissões políticas nacional e distrital, as condolências à família e aos amigos", disse entretanto ao CM Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar e líder do PSD/Aveiro.



O acidente ocorreu por volta das 11h30 deste sábado. Quando a equipa médica de emergência e reanimação chegou ao local, em plena A25, Simão Van Der Quina estava já em paragem cardiorrespiratória. O homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito acabou por ser declarado no local do acidente.



Elementos do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR estiveram entretanto no local a realizar perícias para apurar as causas do acidente. O corpo da vítima foi transportado pelos bombeiros de Ílhavo para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro para ser autopsiado.