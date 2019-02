Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente mortal com motociclista na A25 em Aveiro

Colisão entre motociclo e veículo ligeiro aconteceu em Ílhavo, na Ponte da Barra.

13:57

Um motociclista morreu na manhã deste sábado em Ílhavo, distrito de Aveiro, numa colisão com um veículo ligeiro que aconteceu na Ponte da Barra, na A25.



A vítima estaria a ter lições de condução quando se deu o acidente.



O CDOS de Aveiro avisa que, pelas 13h50, a via estava cortada nos dois sentidos no local do acidente, mas o facto de haver nós de entrada e saída nas duas pontas da ponte faz com que o trânsito se possa fazer sem grande transtorno.